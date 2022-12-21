Магнитогорск, Челябинская область, 21 декабря, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Prvadm.ru Хоккей

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Брендан Лайпсик, Максим Карпов и Денис Зернов. У «Адмирала» отличились Антон Берлёв и Михал Криштоф.

На сегодняшний день «Металлург» занимает второе место в Восточной конференции, на счету команды 56 очков. «Адмирал» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 51 очком.

Читайте также: «Амур» разгромил «Салават Юлаев» в матче КХЛ