Минск, 21 декабря, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Членами Совета Республики Национального собрания Белоруссии одобрен проект закона, согласно которому парламентарии будут лишаться своего статуса, если получат иностранное гражданство или вид на жительство в ином государстве. Об этом 21 декабря сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По информации журналистов, проект закона о статусе депутата палаты представителей, члена совета республики национального собрания Белоруссии был разработан обеими палатами парламента в рамках реализации мероприятий по приведению законов в соответствие с обновленной конституцией страны, которая была принята на референдуме 27 февраля.

Уточняется, что заместитель председателя постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту палаты представителей Виктор Свилло, который является одним из соавторов законопроекта, ранее сообщал о том, что при подготовке данного проекта закона ко второму чтению были предложены изменения, согласно которым полномочия депутатов и сенаторов по решению палаты представителей, Совета Республики досрочно будут прекращаться при прекращении гражданства Белоруссии, а также в случае приобретения гражданства другой страны, либо наличия вида на жительство или другого подобного документа в ином государстве.

Проектом закона также предусмотрена возможность включения пожизненно в состав совета республики главы Белоруссии, который прекратил свои полномочия в соответствии с окончанием срока либо досрочно ушел в отставку.