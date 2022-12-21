Уфа, 21 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

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В составе «Амура» дубль оформил защитник Кэмерон Ли. Ещё по шайбе забросили нападающие Артур Гиздатуллин, Александр Шаров и Ярослав Лихачёв.

У «Салавата Юлаева» отличился форвард Иван Дроздов.

На сегодняшний день «Амур» занимает восьмое место в Восточной конференции, на счету команды 40 очков. «Салават Юлаев» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 50 очками.

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