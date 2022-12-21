Сеул, 21 декабря, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Жители Южной Кореи пожаловались на премьер-министра страны Хан Док Су за переход дороги на красный свет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов правопорядка.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Соответствующая жалоба была подана через онлайн-платформу Комиссии по гражданским правам и борьбе с коррупцией.

Известно, что 19 декабря глава правительства республики посетил мемориал в сеульском районе Итхэвон, установленный в память жертв давки. Не успев почтить память жертв трагедии, Хан Док Су был вынужден покинуть место церемонии после столкновения с группой родственников погибших, которые недовольны ходом расследования инцидента. Пытаясь уйти от журналистов и блогеров, премьер-министр пересек проезжую часть на красный свет светофора.

В офисе главы правительства заявили, что Хан Док Су следовал инструкциям представителя органов правопорядка.

Напомним, что в результате массовой давки, произошедшей 29 октября в сеульском районе Итхэвон, погибли 158 человек, включая 26 иностранцев.

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