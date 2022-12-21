В Южной Корее подали жалобу на премьер-министра за нарушение ПДД
В Южной Корее премьер-министра обвинили в нарушении правил дорожного движения
Сеул, 21 декабря, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Жители Южной Кореи пожаловались на премьер-министра страны Хан Док Су за переход дороги на красный свет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов правопорядка.
Соответствующая жалоба была подана через онлайн-платформу Комиссии по гражданским правам и борьбе с коррупцией.
Известно, что 19 декабря глава правительства республики посетил мемориал в сеульском районе Итхэвон, установленный в память жертв давки. Не успев почтить память жертв трагедии, Хан Док Су был вынужден покинуть место церемонии после столкновения с группой родственников погибших, которые недовольны ходом расследования инцидента. Пытаясь уйти от журналистов и блогеров, премьер-министр пересек проезжую часть на красный свет светофора.
В офисе главы правительства заявили, что Хан Док Су следовал инструкциям представителя органов правопорядка.
Напомним, что в результате массовой давки, произошедшей 29 октября в сеульском районе Итхэвон, погибли 158 человек, включая 26 иностранцев.
Читайте также: В Южной Корее проведут парламентское расследование давки в Сеуле