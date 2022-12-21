Путин обсудил с членами Совбеза обновлённую концепцию внешней политики
Путин обсудил с членами Совбеза проект обновлённой концепции внешней политики
Москва, 21 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря обсудил с членами Совета безопасности проект обновлённой концепции внешней политики, сообщили в пресс-службе Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
С основным докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов сообщил, что новая редакция концепции внешней политики будет содержать «глубоко скорректированный» подход к отношениям с Западом.
В обновлённой концепции тщательно отразят все реалии международной обстановки, существенно изменившейся за последние время, отмечал Венедиктов.