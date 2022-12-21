Москва, 21 декабря, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря обсудил с членами Совета безопасности проект обновлённой концепции внешней политики, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

С основным докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов сообщил, что новая редакция концепции внешней политики будет содержать «глубоко скорректированный» подход к отношениям с Западом.

В обновлённой концепции тщательно отразят все реалии международной обстановки, существенно изменившейся за последние время, отмечал Венедиктов.