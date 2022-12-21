Мадрид, 21 декабря, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Всемирный банк намерен выделить в качестве помощи Украине сто млн евро под гарантии Испании. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Про информации пресс-службы, Всемирный банк объявил о первом пакете помощи Украине на сумму сто млн евро под гарантии Испании в рамках реализации проекта «Улучшение здоровья и спасение жизни».

Утоняется, что благодаря финансовой поддержке этого государства на Украине будет запущена первая из трех программ помощи, которая была одобрена всемирным банком.

Отмечается, что эти средства на Украине планируют направить на восстановление и улучшение доступа к основным медуслугам, а также на удовлетворение неотложных и новых потребностей в области здравоохранения.