Москва, 21 декабря, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря посетил выставку в Национальном центре управления обороной.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Сергей Шойгу

Путин осмотрел современные и перспективные образцы вооружений, техники, боеприпасов и средств защиты.

Как сообщалось ранее, 21 декабря президент принял участие в заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.

В работе коллегии также участвовали командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления, некоторые министры. Были подведены итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, главнокомандующий поставил задачи на 2023 год.