Москва, 21 декабря, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Российские военнослужащие смогли избежать вспышки заболеваемости в ходе шестой волны коронавируса. Об этом 21 декабря заявил министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам Шойгу, в Министерстве обороны России организовали системную работу по борьбе с коронавирусом.

«В ходе шестой волны вспышка заболеваемости не допущена», — подчеркнул он.

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