Москва, 21 декабря, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Режим ношения защитных масок в общественных местах рекомендовали соблюдать жителям Москвы. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Грипп

Рекомендация была выпущена на фоне высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Роспотребнадзоре порекомендовали не только носить маски в общественных местах, но и соблюдать социальную дистанцию, часто мыть и обрабатывать антисептиком руки, не допускать присутствия в коллективе больных людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за ОРВИ и гриппа нагрузка в московских поликлиниках превысила загруженность учреждений во время пандемии коронавируса в начале 2022 года.

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