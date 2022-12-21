Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Увольнять или сокращать сотрудников бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге не будут. Их привлекут к работе в новых проектах АвтоВАЗа, сообщил 21 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Nissan-europe.com Завод Nissan в Петербурге

По его словам, есть договорённость с Минпромторгом и АвтоВАЗом по защите интересов трудового коллектива.

«Те социальные гарантии, которые сегодня присутствовали на этом предприятии, они будут полностью соблюдены. Для нас очень важно, что 2 тысячи рабочих мест будут полностью сохранены», — сказал Беглов.

Губернатор отметил высококвалифицированный персонал предприятия. По его мнению, «таких людей разберут как горячие пирожки».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил, что перезапуск производства на петербургском заводе Nissan планируется во второй половине 2023 года. В настоящее время налаживается взаимодействие с «командой», которая работала здесь ранее.

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