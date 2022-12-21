Минск, 21 декабря, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвизового режима с Латвией, Литвой и Польшей. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба главы республики.

President.gov.by Александр Лукашенко

«В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей было принято решение о продлении безвизового режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Латвии, Литвы и Польши смогут продолжать посещать Белоруссию, встречаться с родственниками, получать медицинские услуги, посещать места захоронения.

Напомним, безвизовый режим был введён с 15 апреля 2022 года для граждан Латвии и Литвы, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии. С 1 июля 2022 года аналогичный режим был распространён для граждан Польши.

Такой порядок въезда в Белоруссию был предусмотрен до конца 2022 года. Однако Совет министров и МИД республики предложили продлить его на 2023 год.