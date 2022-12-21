Москва, 21 декабря, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных снайперов на полигонах Дагестана. Видео было опубликовано 21 декабря в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На кадрах видно, как мобилизованные проходят поэтапную подготовку, которая включает в себя тренировку навыков маскировки, огневую подготовку, оказание медицинской помощи, и боевое слаживание под руководством инструкторов-наставников, имеющих современный боевой опыт.

В министерстве рассказали, что снайперов обучали работать в паре и в одиночку, в дневных и ночных условиях на различном рельефе местности.

«Подготовить винтовку к работе — целое дело. Здесь приходится учитывать погодные условия, а значит свое оружие нужно знать досконально», — говорится в сообщении ведомства.