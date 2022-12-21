Киев, 21 декабря, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Некоторые сотрудницы спецслужб Украины меняют свою внешность для того, чтобы выполнять агентурную работу более успешно. Об этом 21 декабря заявил глава СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу «1+1».

Af.mil Пластическая хирургия

Он отметил особую роль женщин в агентурной деятельности, назвав их работу высшим пилотажем. По его словам, сотрудницы украинских спецслужб — «настоящие амазонки контрразведовательной деятельности».

«Они работают в тылу врага, отдельные из них уже прошли даже через пластическую хирургию из-за изменения их анкетных данных. И они продолжают выполнять данные задачи», — заявил Малюк.

Ранее он также сообщил о том, что Служба безопасности Украины возбудила 50 уголовных дел в отношении священнослужителей Украинской православной церкви.

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