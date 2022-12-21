Лондон, 21 декабря, 2022, 18:25 — ИА Регнум. По состоянию на июнь 2022 года выход Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) обошёлся Соединенному Королевству в £33 млрд (~$40 млрд). Именно такой доход от инвестиций и торговли потеряла страна, считают в Центре европейских реформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Согласно докладу, опубликованному 21 декабря, данный расчет построен на модели экономики Великобритании, которой она могла бы быть, если бы в 2016 года жители страны не выступили за выход из ЕС.

Для сравнения эксперты обращались к показателям стран с развитой экономикой, таких как США, Германия, Норвегия и Австралия, до Brexit.

В случае, если бы Великобритания осталась в составе Евросоюза, то ВВП страны по итогам второго квартала 2022 года был бы на 5,5% больше. Что касается торговли, то показатель был бы выше на 7%, а объём инвестиций — на 11% выше.

По мнению автора доклада Джон Спригфорт, выход из ЕС оказал отрицательное влияние на экономику Великобритании.