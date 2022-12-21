Донецк, 21 декабря, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Киевские террористы нанесли массированный удар по посёлку Еленовка, расположенному к югу от Донецка. Об этом 21 декабря сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению населённого пункта Еленовка. Всего было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В результате прямого попадания снаряда загорелся один частный дом, ещё один получил повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 декабря боевики киевского режима выпустили по Донецку три ракеты.