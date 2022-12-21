Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Производство автомобилей марки Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге планирует «АвтоВАЗ», заявил генеральный директор компании Максим Соколов.

Nissan-europe.com Завод Nissan в Петербурге

По его словам, автомобили будут производить под брендом Lada в сегментах, которые не станут конкурировать с выпускаемой на Волжском автомобильном заводе продукцией. Возобновить выпуск автомобилей намерены во второй половине 2023 года.

«Что это будут китайские машины — не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя ведём переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего успеха достигли с китайскими производителями», — сказал Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ», подведомственное Минпромторгу России, стало владельцем 100% уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», включая автомобильный завод в Санкт-Петербурге. НАМИ стал собственником производственных и научно-исследовательских мощностей Nissan в Санкт-Петербурге, а также центра продаж и маркетинга в Москве.