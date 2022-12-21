Минск, 21 декабря, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Члены совета республики национального собрания Белоруссии одобрили ратификацию договора с Российской Федерацией о косвенных налогах, который направлен на сближение таможенного и налогового законодательств двух стран. Об этом 21 декабря сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Данный договор между Россией и Белоруссией был подписанный 3 октября в Москве. Документ разработан для углубления экономического сотрудничества и устранения налоговых барьеров в торговле и инвестициях, а также для сотрудничества и взаимопомощи налоговых органов обеих стран.

По информации журналистов, сенаторы одобрили документ на десятой сессии совета республики национального собрания седьмого созыва.

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