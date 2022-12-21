Вашингтон, 21 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский обсудят представление о справедливом мире, которым должен завершиться конфликт на Украине. Об этом 21 декабря заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и предводитель киевского режима Владимир Зеленский

«Президент действительно посчитал, что это хорошая возможность обсудить то, что Зеленский назвал «справедливым миром», — сказал Кирби в интервью телеканалу CNN.

По его словам, в ближайшей перспективе власти США не видят возможностей остановить конфликт дипломатическим путём и не хотят подталкивать Зеленского к переговорам.

Кирби отказался комментировать, будут ли по итогам встречи Байдена и Зеленского объявлены новые антироссийские санкции.