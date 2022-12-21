Киев, 21 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Киеве прогремел взрыв, сообщает 21 декабря украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«В одном из районов Киева взрыв, поднимается столб дыма», — говорится в телеграм-канале издания.

Ранее телеграм-канал Vоенкор Котенок Z сообщил, что в Киевской области мощный прозвучал взрыв сразу же после отбоя воздушной тревоги.

Напомним, днем 21 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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