«Страна. ua»: в одном из районов Киева произошел взрыв
Киев, 21 декабря, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Киеве прогремел взрыв, сообщает 21 декабря украинское издание «Страна. ua».
Иван Шилов ИА REGNUM
Спецоперация
«В одном из районов Киева взрыв, поднимается столб дыма», — говорится в телеграм-канале издания.
Ранее телеграм-канал Vоенкор Котенок Z сообщил, что в Киевской области мощный прозвучал взрыв сразу же после отбоя воздушной тревоги.
Напомним, днем 21 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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