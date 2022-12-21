Минск, 21 декабря, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Андрея Некрашевича от должности начальника главного управления боевой подготовки ВС Белоруссии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По информации пресс-службы, генерал-майор Некрашевич освобожден от должности начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил.

Уточняется, что он уволен с военной службы в запас по возрасту.

Некрашевич имеет право носить военную форму одежды и знаки различия, добавили в пресс-службе.