Вашингтон, 21 декабря, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон перекликается с событиями 81-летней давности, когда в США прибыл премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, пишет 21 декабря обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

Обращение премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к совместному заседанию конгресса США. Вашингтон. 1941

По его словам, прибытие Зеленского станет «острым эхом» визита британского политика в Вашингтон в декабре 1941 года, спустя несколько дней после нападения Японии на Перл-Харбор. Тогда благодаря альянсу удалось победить во Второй мировой войне и построить «послевоенный демократический мир».

Встреча Черчилля и 32-го президента США Франклина Рузвельта заложила основу западного альянса, который нынешний американский президент Джо Байден «активизировал, поддерживая Украину», утверждает Коллинсон.

Зеленский надеется на такой же приём в Вашингтоне, на дополнительную поддержку для Киева и на то, что США «обнажат меч свободы и выбросят ножны», как когда-то заявил в своём обращении к американскому конгрессу Черчилль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме заявили, что США не будут отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте с Россией «ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году», но помогут Киеву поставками вооружений на «миллиарды долларов».

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