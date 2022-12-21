Донецк, 21 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 21 снаряд и шесть мин, сообщили 21 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, в 14:50 мск ВСУ обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

В 15:45 мск — Майорск (шесть мин калибра 120 мм), в 16:00 ВСУ вновь обстреляли Майорск, выпустив семь снарядов калибра 152 мм, а в 16:10 — Еленовку (пять снарядов калибра 155 мм).

В 16:30 боевики ВСУ выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 20 декабря боевики ВСУ 58 раз обстреляли территорию Донецкой Народной республики. На донецком направлении ВСУ применяли РСЗО и артиллерию 155 мм, на ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм, на горловском — РСЗО, артиллерию 155 и 152 мм.