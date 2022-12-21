Москва, 21 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. В России тоже есть националисты, но с ними борются и не возводят в ранг национальной политики, как на Украине. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, неофашизма боремся», — сказал Путин.

Он отметил, что в России не возводят это в ранг национальной политики, как это делают на Украине, где все делают вид, что не замечают этого.

По его словам, националисты вроде бы борются за национальные интересы, но делают это на основе неонацистской, фашисткой идеологии. Причём на Украине этого никто не замечает.