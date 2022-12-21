Афины , 21 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Греция закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов, а также запретила своим авиакомпаниям летать в данную страну. Об этом 21 декабря сообщил греческий портал pentapostagma. gr.

Иван Шилов ИА REGNUM Греция

На портале было опубликовано фото распоряжения Управления гражданской авиации Греции, в котором говорится, что авиаперевозчики страны и капитаны воздушных судов «не должны выполнять полёты в район полетной информации (РПИ, FIR) Минска (Белоруссия), если только использование этого воздушного пространства считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

Управление рекомендовало другим авиаперевозчикам, осуществляющим рейсы в ЕС, избегать полетной информации Минска, а также запретило авиаперевозчикам Белоруссии садиться, взлетать или пролетать над территорией Греции.

Как отмечает издание, данный шаг связан с опасениями по поводу того, что Белоруссия может принять участие в специальной военной операции России на Украине.