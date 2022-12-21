Санкт-Петербург, 21 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга утвердил предложенное Смольным повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. С 1 января 2023 года среднее подорожание за одну поездку составит 5 рублей, вырастут в цене месячные и льготные проездные билеты.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жетоны метро Петербурга

Стоимость разовой поездки в метро по жетону с января составит 70 рублей, а на наземном транспорте по разовому билету с QR-кодом — 65 рублей (+5 рублей к действующему тарифу в обоих случаях). Подавляющее большинство горожан оплачивает свои поездки с помощью электронной смарт-карты «Подорожник»: с нового года одна поездка по «Подорожнику» обойдется в 49 рублей в метро и в 44 рубля — в наземном городском транспорте.

При оплате проезда банковской (на основе карты «Мир») или виртуальной «Единой картой петербуржца» стоимость проезда в метро составит 47 рублей, на наземном транспорте — 44 рубля (в автобусах уже с 1 января 2023 года, а в городских трамваях и троллейбусах данный тариф начнет действовать с 1 апреля 2023 года).

Стоимость первой поездки по пересадочному тарифу «60 минут» по карте «Подорожник» составит 44 рубля, второй поездки в течение часа — 10 рублей, третья и последующие поездки по-прежнему будут бесплатны.

Стоимость месячных проездных (автобусный, комбинированный, на метро и единый) и повременных билетов («90 минут», билеты на 1, 3 и 5 суток) возрастёт на 8,22-8,79%. Стоимость льготных проездных билетов для пенсионеров увеличится на 8,20%, для школьников и студентов — в пределах 8,30-8,86%.

Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга предыдущий раз возросла с 1 января 2022 года. Тогда цена на транспортные услуги также в среднем возросла на пять рублей за одну поездку.

Добавим, что с 1 января 2023 года увеличатся и тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на территории Санкт-Петербурга. Проезд в поездах категории «Стандарт» обойдется в 45 рублей за первые 20 км и 2 рубля 25 копеек за каждый последующий. За поездку в электричках класса «Комфорт» придется заплатить 46 рублей 20 копеек за первые 20 км и 2 рубля 31 копейку за каждый километр после 20-го. Стоимость билетов на «Ласточку» составит 53 рубля 60 копеек за первые 20 км, а далее 2 рубля 68 копеек за каждый километр.