Москва, 21 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Российский «Прогресс» увёл Международную космическую станцию (МКС) от космического мусора, сообщили 21 декабря в Роскосмосе.

NASA МКС

В телеграм-канале ведомства говорится, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-20» были включены в 16:42 мск.

«Они (двигатели — прим. ИА REGNUM) проработали 620,6 секунды и выдали импульс величиной 1 м/с. В результате средняя высота орбиты станции составила 417,97 км», — уточнили в Роскосмосе.

За всё время полета станции высоту её орбиты корректировали порядка 330 раз, из них 179 — с помощью двигателей российских «Прогрессов».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря на «Союзе МС-22» (стартовал с Байконура к МКС 21 сентября) произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. Причина — в повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля.

Ссылаясь на предварительное заключение комиссии, 21 декабря гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что систему охлаждения корабля «Союз МС-22» мог повредить космический мусор или микрометеорит.