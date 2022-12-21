Доха, 21 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Власти Катара намерены снять с 23 декабря все ограничения для иностранных туристов, которые были введены на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национального турофиса Катара Qatar Tourism.

(сс) Christian Senger Катар

В пресс-службе сообщили, что для въезда гражданам России нужен будет лишь загранпаспорт.

Напомним, что в дни чемпионата мира по футболу, прибывать в Катар могли только зарубежные туристы, которые имели паспорт болельщика стоимостью 8500 рублей.

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