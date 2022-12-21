Берлин, 21 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Правительство Германии не против поставить на Украину системы противоракетной обороны вслед за США, однако в настоящее время у страны нет доступных систем для отправки. Об этом 21 декабря в ходе брифинга сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По его словам, у ФРГ есть в доступе три системы Patriot, однако они будут размещены в восточной части Польши для обеспечения безопасности воздушного пространства союзника по Североатлантическому альянсу.

«Дело не в том, что Германия не хочет делать конкретный шаг, а в том, что нет доступных систем», — резюмировал представитель кабмина.