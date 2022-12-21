Киев, 21 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. 50 уголовных дел возбудила Служба безопасности Украины в отношении священнослужителей Украинской православной церкви. Об этом 21 декабря заявил временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью журналистам украинского телеканала «1+1».

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«У нас сейчас более 50 уголовных дел по состоянию на сегодняшний день, 19 обвинений, пять приговоров в суде», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что под санкции, которые ввёл лидер киевского режима Владимир Зеленский, попали пять митрополитов на территориях, воссоединившихся с Россией.

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