Москва, 21 декабря, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Три мотострелковые дивизии предлагается сформировать в том числе в Запорожской и Херсонской областях. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях», — сказал Шойгу.

Также он заявил о необходимости создать армейский корпус в Карелии.

Кроме того, по его словам, нужно переформировать семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте в мотострелковые дивизии.

Также он отметил, что планируется дальнейшее развитие Воздушно-десантных войск. В них необходимо сформировать дополнительно две десантно-штурмовые дивизии.