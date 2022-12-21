Шойгу: нужно дать возможность поступать на контракт с первого дня службы
Шойгу: у граждан должна быть возможность поступать на контракт с первого дня службы
Москва, 21 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Необходимо обеспечить гражданам возможность поступать на контракт с первого дня прихода на военную службу, с такой инициативой выступил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.
Как сообщалось ранее, министр также предложил поэтапно увеличиь возраст призыва граждан на военную службу до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет. Численность Вооруженных сил, по мнению Шойгу, долэна быть увеличиена до полутора миллионов человек.
Как сообщалось ранее, участие в работе коллегии Минобороны в расширенном составе 21 декабря приняли командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.
Участники заседания подвели итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, главнокомандующий поставил задачи на 2023 год.