Москва, 21 декабря, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Необходимо обеспечить гражданам возможность поступать на контракт с первого дня прихода на военную службу, с такой инициативой выступил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Mil.ru Призывники

Как сообщалось ранее, министр также предложил поэтапно увеличиь возраст призыва граждан на военную службу до 21 года, а предельный возраст — до 30 лет. Численность Вооруженных сил, по мнению Шойгу, долэна быть увеличиена до полутора миллионов человек.

Как сообщалось ранее, участие в работе коллегии Минобороны в расширенном составе 21 декабря приняли командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.

Участники заседания подвели итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, главнокомандующий поставил задачи на 2023 год.