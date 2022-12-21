Белгород, 21 декабря, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Белгородской области продлён жёлтый (высокий) уровень террористической опасности, сообщил 21 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«До 5 января 2023 года на территории Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности», — написал глава региона в своём телеграм-канале, добавив, что соответствующий документ подписан.

Напомним, высокий уровень террористической опасности действует в Белгородской области с 11 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области жёлтый уровень террористической опасности продлен с 17:00 21 декабря на 15 суток.

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