Киев, 21 декабря, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Киевской области мощный прозвучал взрыв сразу же после отбоя воздушной тревоги. Об этом 21 декабря сообщил телеграм-канал Vоенкор Котенок Z.

(сс) thomasstaub Взрыв

По словам военного корреспондента, жители Киевской области услышали звук взрыва.

При этом украинское издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве. В одном из районов Киева раздался взрыв, после этого поднялся столб дыма, сообщают журналисты издания.

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