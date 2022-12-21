Вашингтон, 21 декабря, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах вышел на свободу гражданин России Юрий Мартышев, свидетельствуют данные на сайте пенитенциарного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд США

«Освобожден 20 декабря 2022 года», свидетельствуют данные сервиса.

Напомним, гражданина Российской Федерации Юрия Мартышева, выданного Латвией США, осудили и поместили в тюрьму в городе Александрия (штат Вирджиния) по делу о кибермошенничестве.

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