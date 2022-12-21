Москва, 21 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Приоритетной задачей Вооружённых сил России на 2023 год является продолжение специальной военной операции до её полного завершения. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Приоритетная задача на 2023 год — продолжить специальную военную операцию до полного её завершения», — сказал Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил, что число контрактников в Вооружённых силах необходимо увеличить до 521 тысячи.