Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Ростовской области вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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Он отметил, что использовать беспилотники в области с 22 декабря запрещается всем, за исключением некоторых государственных ведомств.

Принятые меры направлены на усиление охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на основании указа президента России от 19 октября, добавил глава Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные решения приняли в Краснодарском крае, Саратовской, Нижегородской областях и ряде других регионов страны.