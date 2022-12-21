Москва, 21 декабря, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Россия спасает людей от геноцида и террора, она не является источником конфликта на Украине. Об этом министр обороны страны Сергей Шойгу заявил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны в расширенном составе.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По его словам, откровения бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других западных политиков об истинных целях Минских соглашений, а также заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко очевидным образом подтвердили, что конфликт начат не по вине России.

«Причина — профинансированный Западом государственный переворот в Киеве в 2014 году», — подчеркнул Шойгу.

Россия, добавил он, всегда открыта к проведению конструктивных, мирных переговоров. Действия Москвы направлены на спасение людей от геноцида и террора.

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