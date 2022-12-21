Москва, 21 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. После совершения государственного переворота на Украине в 2014 году столкновение с силами, стремящимися к раздроблению и уничтожению России, использующими для этого международных террористов и украинских неонацистов, стало неизбежным. Об этом 21 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан в Киеве

«Стало очевидным, уже тогда, что столкновение с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежны. Вопрос только был в том, когда это произойдет», — подчеркнул президент.

Он отметил, что руководство России прекрасно отдаёт себе отчет в том, что боевые действия действия, всегда являются трагедией и связаны с потерями людей.

«Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. Думаю, что все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю. Имея в виду и состояние наших Вооруженных сил, и наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которой в других странах нет, а у нас есть. Всё это создает запас определенный прочности, и он есть», — сказал глава российского государства.

«Мы знаем свои преимущества: ядерная триада, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот в отдельных сегментах и так далее. Это у нас есть, и в нужном состоянии находится», — уточнил президент.

При этом он подчеркнул, что у России есть все возможности для наращивания своего военного потенциала, «и мы безусловно будем это делать, без всяких скидок», причем на своей собственной базе, без ущерба для гражданской экономики.