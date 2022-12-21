Москва, 21 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Российские власти надеются на конструктивные переговоры с киевскими властями. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех», — сказал Путин.

Ранее российский лидер также говорил о возможности переговоров с Украиной — это произошло 30 сентября, после начала частичной мобилизации и вхождения новых территорий в состав России.