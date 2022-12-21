Москва, 21 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Верхом цинизма выглядит тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях нацистов на Украине. Об этом 21 декабря заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

Минобороны России Сергей Шойгу

Он отметил, что молчание западных СМИ о военных преступлениях нацистов на Украине является верхом цинизма.

Шойгу добавил, что в западных странах стараются не замечать элементы ядерного шантажа со стороны киевского преступного режима, в том числе провокации в отношении Запорожской АЭС.

Шойгу также заявил, что киевские боевики прибегают к запрещённым методам борьбы в ходе специальной операции, в том числе к терактам и заказным убийствам.

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