Москва, 21 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ организовало совместно с органами государственной власти работу по созданию Федерального агентства по работе с ветеранами. Об этом 21 декабря заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Совместно с органами власти организована работа по созданию Федерального агентства по работе с ветеранами», — сказал Шойгу.

По его словам, это позволит централизовать систему социальной защиты военных ветеранов и сделать её более эффективной.