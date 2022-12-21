Волгоград, 21 декабря, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Вратарь молодёжной команды женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова скоропостижно скончалась в Волгограде в возрасте 17 лет. Она могла отравиться неизвестным веществом, сообщает 21 декабря портал «V1.ru».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Девушка находилась в отпуске и гостила у своей подруги, тоже футболистки, в Волгограде. 18 декабря подруги сходили в кино, поужинали в кафе и легли спать. Утром родственники обнаружили их без сознания.

Виктория скончалась, а её подругу доставили в реанимацию в состоянии комы. Предположительно, они могли отравиться неизвестным веществом.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о смерти 17-летней футболистки появилась на сайте клуба ЦСКА. Девушка выступала на позиции вратаря за женскую молодёжную команду в сезоне 2022 года. В клубе выразили соболезнования её родным и близким.