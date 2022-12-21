Москва, 21 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Происходящее на Украине является трагедией, но это не результат российской политики. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«То, что происходит, — это, конечно, трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот — это результат политики других стран, третьих стран, которые всегда стремились к дезинтеграции Русского мира», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что Россия всегда считала украинский народ братским и ровно так же российский лидер думает и сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, после совершения государственного переворота на Украине в 2014 году столкновение с силами, стремящимися к раздроблению и уничтожению России, использующими для этого международных террористов и украинских неонацистов, стало неизбежным.