Москва, 21 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Россия будет совершенствовать Вооруженные силы и всю военную составляющую государства, заявил 21 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы будем совершенствовать Вооруженные силы и всю военную составляющую государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно», — сказал глава государства.

Путин также добавил, что Россия будет решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что цель геополитических противников России на протяжении всей истории остаётся неизменной — это раздробление и ослабление России.

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