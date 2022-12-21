Москва, 21 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В 2023 году Россия планирует провести стратегические учения «Запад-2023». Об этом 21 декабря сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на итоговом заседании коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Подготовить и провести маневры войск «Запад-2023», — сказал министр.

Ранее министр обороны России рассказал о строительстве девяти военных госпиталей до 2027 года.

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