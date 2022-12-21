Ярославль, 21 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области объявили о корректировке стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 января 2023 года цена одной поездки в Ярославле составит 32 рубля, километр на межрайонных автобусных маршрутах будет стоить 3 рубля 43 копейки.

Пресс-служба мэрии Ярославля Оплата проезда в Ярославле

Как пояснили в областном департаменте регулирования тарифов, расчет цены сделан, исходя из оценки реальных расходов перевозчиков и инфляции. В том же Ярославле стоимость проезда не менялась с октября 2019 года.

«Индексация тарифов — необходимость, вызванная инфляцией, — заявила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. — В последние годы серьезно выросла стоимость топлива, запчастей, повысились затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. При этом стоимость проезда в городе не менялась несколько лет. В настоящее время, исходя из реальных затрат перевозчиков, объективный тариф на разовую поездку в автобусе, троллейбусе и трамвае составляет в среднем 40 рублей. Цена билета значительно ниже. Для обеспечения минимального роста оплаты проезда для жителей основную финансовую нагрузку берет на себя бюджет».

Тариф по межмуниципальным маршрутам областной департамент индексирует ежегодно. С 2023 года он вырастет на 19 копеек за километр. По информации областного департамента транспорта самым выгодным для пассажиров остается приобретение проездных билетов. В дептрансе подчеркнули, что месячные проездные до 1 января будут продаваться по прежней стоимости.