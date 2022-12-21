Москва, 21 декабря, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение двух полков на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Mil.ru МБР Ярс

«В РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», — сказал Шойгу.

Он добавил, что на боевое дежурство заступил ещё один полк, оснащённый ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

Кроме того, осуществлённые в ходе испытаний успешные пуски новой ракеты тяжёлого класса ракетного комплекса «Сармат» позволили приступить к работе по его развёртыванию, отметил министр.