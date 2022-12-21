Москва, 21 декабря, 2022, 16:40 — ИА Регнум. За период проведения специальной военной операции звание Героя России получили 120 человек, заявил 21 декабря на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

В целом за время проведения СВО государственными наградами были награждены свыше 100 тысяч человек, добавил министр.

Как сообщалось ранее, участие в работе коллегии Минобороны в расширенном составе 21 декабря принимают командующие всеми военными округами, видами и родами войск армии России, руководители центральных органов военного управления и некоторые министры.

Планируется подвести итоги работы Вооружённых сил России в 2022 году, поставить задачи на 2023 год.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании коллегии заявил, что все задачи СВО будут выполнены.

Заседание коллегии началось с минуты молчания в память о погибших в ходе СВО.