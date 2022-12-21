Москва, 21 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Военные медики, которые работают в зоне проведения спецоперации, оказывают первую помощь раненым в рекордные сроки. Об этом 21 декабря заявил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

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Он сообщил, что в ходе спецоперации особо проявили себя военные медицинские работники.

«Первая помощь оказывается в течение десяти минут», — сообщил он, добавив, что в медицинские подразделения раненые доставляются в течение одного часа, а в военные госпитали попадают в течение первых суток.

Шойгу подчеркнул, что российские военные медики добились низкой смертности на этапах эвакуации раненых.

Он заявил, что в госпиталях летальность составляет менее половины процента.

«Это самый низкий показатель за всю историю военной медицины», — отметил он.

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