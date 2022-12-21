Москва, 21 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Российские власти не намерены милитаризировать страну и экономику страны. Об этом в ходе заседания коллегии Минобороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. Прежде всего, потому что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее, не требуют этого, нам это просто не нужно, делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике социальной сферы», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что власти «не намерены» и не будут совершать это. При этом Путин анонсировал совершенствование вооружённых сил и военной составляющей России.

Как сообщало ИА REGNUM, военные медики, которые работают в зоне проведения спецоперации, оказывают первую помощь раненым в рекордные сроки.